Renzi indagato per finanziamenti illeciti

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Luc… - ilriformista : 'Non temo niente e nessuno, è tutto tracciato' #Renzi @matteorenzi - StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Renzi indagato, al centro dell'indagine ci sono i bonifici del documentario “Firenze secondo me”, ch… - Rodica17957578 : RT @m_spagna: Il rituale del finanziamento illecito si ripete in nome della vecchia e “sana” consuetudine banditesca di presunti politici c… - falce_e : RT @renzionario: Sono ufficialmente indagato per finanziamento illecito. Avrei casualmente ricevuto dal manager dei vip Presta bonifici par… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi indagato

"Finanziamento illecito":di nuovoContratti per l'ideazione di programmi televisivi, per il documentario "Firenze secondo me" e poi l'esclusiva sui diritti. La procura di Roma indaga sui rapporti economici tra ...Matteodalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dello spettacolo Lucio Presta, secondo una anticipazione del quotidiano domani. Tutte le mie ...Il leader Iv garantisce che "tutto è tracciato e trasparente". Finanziamento illecito? "Non sta nè in cielo nè in terra", assicura. "Buon lavoro ai ...MERCOLEDì 14 LUGLIO 2021 Clamoroso Il panda non è più a rischio estinzione. In natura ormai ce ne sono 1.864 esemplari e la Cina ha deciso ...