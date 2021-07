Renzi indagato anche per la conferenza di Abu Dhabi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è indagato dalla procura di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. È lo stesso Renzi a darne notizia nel suo libro Controcorrente. Secondo quanto appreso poi da fonti investigative, Renzi sarebbe indagato in concorso con Carlo Torino, titolare di una società di Portici (Napoli), la Carlo Torino e associati, che avrebbe fatto da tramite per la ricezione del compenso. L’inchiesta sarebbe nata a seguito di una segnalazione della Uif, l’Unità di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteodalla procura di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per unaad Abu. È lo stessoa darne notizia nel suo libro Controcorrente. Secondo quanto appreso poi da fonti investigative,sarebbein concorso con Carlo Torino, titolare di una società di Portici (Napoli), la Carlo Torino e associati, che avrebbe fatto da tramite per la ricezione del compenso. L’inchiesta sarebbe nata a seguito di una segnalazione della Uif, l’Unità di ...

