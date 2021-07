Renzi indagato a Firenze per conferenza ad Abu Dhabi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è indagato dalla Procura di Firenze per emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per una conferenza ad Abu Dhabi. È lo stesso ex premier a darne notizia nel suo libro ‘Controcorrente’. “Vengo indagato per ‘prestazione inesistente’ dopo aver partecipato a un convegno ad Abu Dhabi al quale parteciparono autorevoli leader internazionali”, racconta Renzi nel nuovo libro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteodalla Procura diper emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione al compenso ricevuto per unaad Abu. È lo stesso ex premier a darne notizia nel suo libro ‘Controcorrente’. “Vengoper ‘prestazione inesistente’ dopo aver partecipato a un convegno ad Abual quale parteciparono autorevoli leader internazionali”, raccontanel nuovo libro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Luc… - reportrai3 : Conferenza ad Abu Dhabi, Renzi indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti ??… - HuffPostItalia : Renzi indagato anche per la conferenza di Abu Dhabi - CarieriF : RT @gladiatoremassi: La signora è #marinellasoldi colei che ha concesso i soldini a #renzi x il documentario farlocco x cui oggi è indagato… - Giusepp62081124 : RT @MT_Meli_: Renzi indagato per finanziamento illecito. Per i manettari illetterati, stupratori del diritto e della giurisprudenza, è già… -