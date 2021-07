Reno De Medici finalizza l’acquisizione del gruppo olandese Eska (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Reno De Medici, primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato (quotato sul segmento STAR), ha finalizzato l’accordo per l’acquisto del 100% del capitale della società di diritto olandese FinEska B.V., holding del gruppo societario Eska. Il venditore Andes C.V. è un veicolo societario controllato dall’investment firm statunitense Andlinger & Co. Le condizioni economico-finanziarie dell’operazione sono stabilite nel precedente contratto di opzione di vendita e sono state già illustrate dal gruppo RDM in data 8 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) –De, primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato (quotato sul segmento STAR), hato l’accordo per l’acquisto del 100% del capitale della società di dirittoFinB.V., holding delsocietario. Il venditore Andes C.V. è un veicolo societario controllato dall’investment firm statunitense Andlinger & Co. Le condizioni economico-finanziarie dell’operazione sono stabilite nel precedente contratto di opzione di vendita e sono state già illustrate dalRDM in data 8 ...

