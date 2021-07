Renato Pozzetto compie 81 anni. La festa in famiglia sul lago Maggiore

Advertising

RaiRadio2 : Buon compleanno a Renato Pozzetto per i suoi 81 anni ?? - Sebasti21358475 : RT @matteosalvinimi: Mito assoluto! Tanti, affettuosi auguri di buon compleanno da tutti noi al grandissimo Renato #Pozzetto! - andre_manos : RT @matteosalvinimi: Mito assoluto! Tanti, affettuosi auguri di buon compleanno da tutti noi al grandissimo Renato #Pozzetto! - nico_anker : RT @matteosalvinimi: Mito assoluto! Tanti, affettuosi auguri di buon compleanno da tutti noi al grandissimo Renato #Pozzetto! - GibelliniPaolo : RT @matteosalvinimi: Mito assoluto! Tanti, affettuosi auguri di buon compleanno da tutti noi al grandissimo Renato #Pozzetto! -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Pozzetto

festeggia oggi, 14 luglio 2021, il suo compleanno numero 81. E da buon "ragazzo di campagna" ha deciso di festeggiarlo lontano da Milano, a Laveno , sul lago Maggiore , dove da ...ha attraversato oltre quarant'anni della nostra storia, imponendosi prima in televisione e poi al cinema come portabandiera di una comicità più lunare e surreale della media italiana. ...Gli auguri degli amici e la serata con figli e nipoti questa sera, a Laveno, nella locanda che è diventata il suo "buen retiro" ...Il comico milanese compie 81 anni: ecco i momenti-cult di trent'anni di commedie sul grande schermo Renato Pozzetto ha attraversato oltre quarant'anni della nostra storia, imponendosi prima in televis ...