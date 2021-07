Referendum eutanasia legale: raggiunte oltre 100mila firme. Cappato: “Obiettivo vicino nonostante ostacoli” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Straordinaria risposta alla mobilitazione dei Referendum Days 9 iniziati il 12 luglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige sono le prime 5 regioni per firme raccolte per abitante. 9.360 volontari, 1802 autenticatori, di cui 1097 avvocati da oltre 2000 comuni in tutta Italia. Lo dichiara l’Associazione Luca Coscioni. Cappato: “Ci sono le condizioni per raggiungere l’Obiettivo, nonostante ostacoli e boicottaggi” Sono oltre 100mila le persone che ad oggi hanno firmato per il Referendum ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Straordinaria risposta alla mobilitazione deiDays 9 iniziati il 12 luglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige sono le prime 5 regioni perraccolte per abitante. 9.360 volontari, 1802 autenticatori, di cui 1097 avvocati da2000 comuni in tutta Italia. Lo dichiara l’Associazione Luca Coscioni.: “Ci sono le condizioni per raggiungere l’e boicottaggi” Sonole persone che ad oggi hanno firmato per il...

