Recovery | Meloni “Sulla sanità risorse insufficienti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' obiettivamente una grande occasione, ilin se è uno strumento che ha fatto fare un passo avanti all'Ue e può offrire una grande possibilità alle nazioni, ma credo che ci siano alcuni elementi che vanno valutati, ho visto molta propaganda su questi temi. Lecosì come configurate vedono una parte molto più consistente di prestiti che dia fondo perduto, in secondo luogo c'è il tema delleproprie che non è chiaro. In ultimo leraccontate in Italia come una pioggia di soldi in realtà hanno tempi di erogazione lunghi. I soldi non pioveranno, i ...