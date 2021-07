Recovery: Meloni, 'risorse per Sanità insufficienti' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - “Le risorse del Recovery plan per la Sanità sono insufficienti. I 20mld complessivi, se consideriamo l'impatto del Covuf sulla Sanità e i tagli degli ultimi 10 anni, il doppio del Pnnr, sono assolutamente insufficienti”. Lo ha detto Giorgia Meloni ad un incontro di FdI sul Pnnr e la Sanità. “Il Pnnr fa nei confronti della Sanità il minimo sindacale, mi pare ci siamo girati dall'altra parte”, ha spiegato la leader di FdI. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - “Ledelplan per lasono. I 20mld complessivi, se consideriamo l'impatto del Covuf sullae i tagli degli ultimi 10 anni, il doppio del Pnnr, sono assolutamente”. Lo ha detto Giorgiaad un incontro di FdI sul Pnnr e la. “Il Pnnr fa nei confronti dellail minimo sindacale, mi pare ci siamo girati dall'altra parte”, ha spiegato la leader di FdI.

