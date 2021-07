Real Madrid | intercettazioni Florentino Perez | “Ronaldo pazzo e imbecille | Mou ha un ego terribile”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il portale spagnolo El Confidencial ha pubblicato degli audio clamorosi risalenti al 2012 in cuiPérez, presidente del, insulta Cristianoe José Mourinho. Ecco il contenuto: Su“È. Questo ragazzo è un, è malato. Credete che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe le cose che fa. L’ultima stupidaggine che ha fatto l’hanno vista tutti. Perché pensi che faccia queste sciocchezze?”. Su Mourinho “Mendes non ha potere su di lui (riferendosi a, ndr). Così come con ...

Poi parlando Coentrao: 'È un altro che non ha la testa e quei ragazzi ilse li mangia. In questo momento è una m*** e Mourinho è un idiota. Non è molto normale, guida senza patente. Detto ...È un altro che non ha la testa e quei ragazzi ilse li mangia. In questo momento è una m*** e Mourinho è un idiota. Non è molto normale, guida senza patente. Detto questo, è stato ...Il giornale spagnolo El Confidencial pubblica alcune conversazioni private del presidente del Real Madrid: parole di fuoco anche per Jorge Mendes e Mourinho ...Le parole del presidente del Real Madrid in un audio risalente all’ottobre 2012 Il quotidiano spagnolo “El Confidencial” ha pubblicato alcune dichiarazioni rilasciate da Florentino Perez in un audio p ...