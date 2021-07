Real Madrid, audio choc: Perez pronto a fare causa contro giornalista Abellan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha trasferito nell’ufficio dell’avvocato Gonzalo Rodriguez Mourullo tutta la documentazione necessaria per intentare causa contro il giornalista Jose Antonio Abellan per gli audio pubblicati dal portale ‘El Confidencial’ in cui Perez lancia dure critiche contro diversi ex giocatori e allenatori del Real Madrid tra cui Casillas, Cristiano Ronaldo e Mourinho. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del, Florentino, ha trasferito nell’ufficio dell’avvocato Gonzalo Rodriguez Mourullo tutta la documentazione necessaria per intentareilJose Antonioper glipubblicati dal portale ‘El Confidencial’ in cuilancia dure critichediversi ex giocatori e allenatori deltra cui Casillas, Cristiano Ronaldo e Mourinho. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’. SportFace.

