Ram - Il 1500 TRX è disponibile in Italia da Omsauto

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Ram TRXè orainanche attraverso il rivenditore: il pickup americano è proposto con prezzi a partire da 97.850 euro tasse escluse e offre contenuti e prestazioni uniche nel suo segmento. La sigla TRX, infatti, contraddistingue la versione più sportiva e potente del Ram: il gruppo Stellantis ha deciso di sfruttare il know-how della Dodge installando nel pick-up il V8 6.2 litri Hemi con compressore volumetrico da 711 CV e 881 Nm. Si tratta, per intenderci, dello stesso motore delle Charger e Challenger, abbinato a un cambio automatico a otto marce e alla trazione ...

Il Ram TRX 1500 è ora disponibile in Italia anche attraverso il rivenditore Omsauto: il pickup americano è proposto con prezzi a partire da 97.850 euro tasse escluse e offre contenuti e prestazioni un ...