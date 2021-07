Ragazzo bloccato a Malta, l’agenzia salernitana che ha organizzato il tirocinio fa chiarezza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Comprendiamo lo stato d’ansia di un genitore che vive la preoccupazione di un figlio lontano in una situazione delicata. Tuttavia se fosse necessario, una volta terminata la quarantena, saremo direttamente noi di Essenia a organizzare il rientro del figlio così come abbiamo fatto quando scoppiò la pandemia e in sicurezza e senza l’ausilio di nessuno abbiamo fatto rientrare un gruppo di 80 ragazzi da vari paesi europei“. Lo afferma attraverso una nota inviata all’ANSA, Giovanna Palumbo amministratrice di Essenia UETP – Salerno, l’ente di formazione che ha organizzato l’esperienza a Malta di 80 ragazzi nell’ambito del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Comprendiamo lo stato d’ansia di un genitore che vive la preoccupazione di un figlio lontano in una situazione delicata. Tuttavia se fosse necessario, una volta terminata la quarantena, saremo direttamente noi di Essenia a organizzare il rientro del figlio così come abbiamo fatto quando scoppiò la pandemia e in sicurezza e senza l’ausilio di nessuno abbiamo fatto rientrare un gruppo di 80 ragazzi da vari paesi europei“. Lo afferma attraverso una nota inviata all’ANSA, Giovanna Palumbo amministratrice di Essenia UETP – Salerno, l’ente di formazione che hal’esperienza adi 80 ragazzi nell’ambito del ...

