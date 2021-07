Raffaella Carrà, il mito continua. Dal 2022 un musical sulla regina della Tv e musica italiana (Di mercoledì 14 luglio 2021) Raffaella Carrà il mito continua. Infatti, un musical sulla regina della televisione e della musica italiana andrà in scena in tutto il mondo. Un musical prodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021)il. Infatti, untelevisione eandrà in scena in tutto il mondo. Unprodotto da Valeria Arzenton, già fondatrice ...

Advertising

RadioItalia : Un musical italiano su Raffaella Carrà andrà in scena in tutto il mondo! 'Il progetto doveva essere una celebrazio… - rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - BellarkeBeliza1 : RT @divanomat: “Quando si parla delle adozioni gay faccio un pensiero: ma io con chi sono cresciuta? Con 2 donne, mia madre e mia nonna (…)… - ianuarius3 : @vfeltri Proprio vero che un bel tacer non fu mai scritto. Non le piacciono certi articoli e certe trasmissioni tv… -