Radiografia dell’antigrillismo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Martedì molti articoli sull’accordo Conte-Grillo, naturalmente seguono i molti articoli sulla rottura Conte-Grillo, che arrivavano dopo i molti articoli sul fatto che Grillo considerasse Conte un sostanziale incapace, che precedevano quelli in cui Conte diceva di Grillo che era il padre padrone dei 5s. Tutta questa carta sprecata precede gli articoli dei prossimi giorni che vi posso sintetizzare così: “Ritrovata la pace: adesso avanti insieme”, “Grillo non lo sa ma è sul viale del tramonto”, “Conte Re travicello. In realtà non conta nulla” e via così fino alla prossima rottura, al nuovo cambio di statuto, alla nuova possibile scissione evitata in extremis, alla prossima dichiarazione di ...