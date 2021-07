Punti Acqua Smat in via Roveda e piazza Campanella: dai prossimi giorni acqua frizzante a pagamento (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo i primi 15 giorni gratuiti anche per i Punti acqua Smat di via Roveda e di piazza Campanella a Torino l’acqua frizzante passa a pagamento, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Resta invece sempre gratuita quella naturale, a temperatura ambiente o refrigerata. Per prelevare acqua frizzante sarà dunque necessario abilitare la propria carta di pagamento, tramite il POS installato sul Punto ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo i primi 15gratuiti anche per idi viae dia Torino l’passa a, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Resta invece sempre gratuita quella naturale, a temperatura ambiente o refrigerata. Per prelevaresarà dunque necessario abilitare la propria carta di, tramite il POS installato sul Punto ...

