Pullman non autorizzato | il Prefetto di Roma contro Bonucci e Chiellini | “Sono ancora amareggiato dalla mancanza di rispetto che… ”

In queste ultime ore ha fatto molto discutere la parata trionfale della Nazionale italiana avvenuta sul Pullman scoperto per il centro di Roma, una sfilata che in realtà non è stata autorizzata dalle autorità che aveva negato la richiesta della FIGC. Come ipotesi era stato proposto di montare una pedana in Piazza del Popolo per L'articolo proviene da Webmagazine24.

