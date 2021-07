Psg, niente più 99 per Donnarumma: il regolamento della Ligue 1 vieta ‘numerazioni fantasiose’ (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi è stato il giorno dell’ufficialità di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain, ma per l’ex portiere del Milan arriva già una spiacevole notizia. L’estremo difensore campione d’Europa con l’Italia, infatti, sarà costretto a rinunciare al suo numero 99 a causa del regolamento della Ligue 1, che considera interdette numerazioni fantasiose. Donnarumma, dunque, potrebbe ripiegare sul 50 per iniziare la sua nuova avventura sotto la Tour Eiffel. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi è stato il giorno dell’ufficialità di Gianluigial Paris Saint-Germain, ma per l’ex portiere del Milan arriva già una spiacevole notizia. L’estremo difensore campione d’Europa con l’Italia, infatti, sarà costretto a rinunciare al suo numero 99 a causa del1, che considera interdette numerazioni fantasiose., dunque, potrebbe ripiegare sul 50 per iniziare la sua nuova avventura sotto la Tour Eiffel. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Psg, niente più 99 per #Donnarumma: il regolamento della #Ligue1 vieta 'numerazioni fantasiose' - LittleD30993812 : RT @LucaCohen: Donnarumma si presenta e insulta il Milan 'qui per provare a vincere' alludendo che con il Milan non potesse farlo. Da oggi… - Belott91 : RT @LucaCohen: Donnarumma si presenta e insulta il Milan 'qui per provare a vincere' alludendo che con il Milan non potesse farlo. Da oggi… - ciemme71 : @NonEvoluto Idem...frega niente...anzi seguirò quello di champion e spero di trovare il psg... - Brahimianoback : RT @LucaCohen: Donnarumma si presenta e insulta il Milan 'qui per provare a vincere' alludendo che con il Milan non potesse farlo. Da oggi… -