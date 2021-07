Protesta all’interno della Galleria della Vittoria, raccolta firme popolare: “Vergogna senza fine” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Nella mattinata del 4 luglio Europa Verde-Verdi Campania guidata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha dato vita ad un nuovo presidio, ad un corteo di Protesta all’interno la Galleria della Vittoria, interdetta al traffico dallo scorso settembre, per una raccolta firme con la quale si intende chiedere al Governo Italiano la rapida nomina di un commissario ad acta ed una squadra di tecnici per la risoluzione della situazione della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Nella mattinata del 4 luglio Europa Verde-Verdi Campania guidata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha dato vita ad un nuovo presidio, ad un corteo dila, interdetta al traffico dallo scorso settembre, per unacon la quale si intende chiedere al Governo Italiano la rapida nomina di un commissario ad acta ed una squadra di tecnici per la risoluzionesituazione...

Advertising

Maximomog : RT @NotizieFrance: Corteo di protesta all’interno della Galleria della Vittoria e raccolta firme popolare per chiedere al Governo di interv… - NotizieFrance : Corteo di protesta all’interno della Galleria della Vittoria e raccolta firme popolare per chiedere al Governo di i… - anteprima24 : ** Protesta all’interno della Galleria della Vittoria, parte la raccolta firme popolare: 'Vergogna senza fine' **… - ACasperia : @FratellidItalia La Lamorgese si sta sciacquando le parti intime. E' una operazione che richiede molto tempo. Se fi… - anastasiamadam : RT @JigginoRuss: Una persona reclusa nel CPR di via Corelli a Milano è caduta dal tetto durante una protesta. È rimasta esanime a terra, tr… -