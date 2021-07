'Promemoria' la nuova collana Sellerio che invita a ricordare e riscoprire letture (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tra l'infinità di libri che il mondo della letteratura e dell'editoria ci offrono è inevitabile che qualcuno di questi, meno noto o meno reperibile, ma non di certo di meno valore, venga dimenticato. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tra l'infinità di libri che il mondo della letteratura e dell'editoria ci offrono è inevitabile che qualcuno di questi, meno noto o meno reperibile, ma non di certo di meno valore, venga dimenticato. ...

Ultime Notizie dalla rete : Promemoria nuova 'Promemoria' la nuova collana Sellerio che invita a ricordare e riscoprire letture È proprio questo ciò che vuole impedire, nel suo piccolo, 'Promemoria', la nuova collana economica di Sellerio che vuole essere "quasi un aiuto, un suggerimento a ricordare e riscoprire letture" al ...

