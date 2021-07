Prodigal Son su Italia1 dal 14 luglio | la serie crime che ricorda Hannibal | con Michael Sheen e Tom Payne

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Una sfida tra due menti brillanti è quella che ci aspetta inSon supsicologico paragonato allo stile dellacult. Protagonisti sono padre e figlio: il primo un serial killer psicopatico, il secondo suo figlio, un ex profiler dell’FBI che cerca di convivere col fatto di essere legato a uno degli assassini più famosi del paese. La programmazione diSon suinizia da stasera 14e proseguirà per tutta l’estate, con due episodi a settimana. La storia ruota intorno a Malcolm Bright, ex profiler ...

Segue Bless the Harts , Filthy Rich , NEXT e. La rete ha anche concluso L'uomo di casa , dopo nove stagioni." (FOX) Stop alla terza stagione della serie crime, che quindi conclude con la seconda stagione la storia dell ex profiler FBI, ora consulente della polizia di New York, che ...Nell'estate di Italia 1 tornano in prima tv Chicago Fire VIII e Chicago P.D. VII da mercoledì 14 luglio e da venerdì 16 luglio in prima serata e per la prima volta in chiaro la serie Prodigal Son da m ...Nel cast della serie Julia, prodotta per HBO Max e che racconterà la vita di Julia Child, ci sarà anche l'attore James Cromwell ...