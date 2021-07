Premio Legalità Terra Viva | tre tappe nell’area a nord di Napoli

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– La quarta edizione delNazionale “19 luglio 1992,, dalla parte della”, promossa dall’Associazione, si svolgerà in collaborazione con tre comuni: Qualiano, Giugliano e Quarto. Il, istituito nel 2018 dall’Associazione, presieduta da Salvatore De Maio, viene consegnato il 19 luglio di ogni anno a margine della Cerimonia commemorativa della strage via D’Amelio a Palermo, dove persero la vita il Giudice Paolo Borsellino, e i cinque ...

... per poi raggiungere Qualiano (Napoli) comune vicino la 'terra dei Fuochi' dove con l'Associazione 'Terra Viva ' capitanata da Salvatore De Maio, Angelo Zanfardino, , ritireremo ilNazionale '...... organizzato dal Centro di documentazione per lae la nonviolenza 'A. Caponnetto' del ... e decretando i vincitori: per la sezione corti ha vinto 'Luce & Me' di Isabella Salvetti (della ...