Precari con 3 anni di servizio: riserva del 30% di posti per i prossimi concorsi docenti. Le novità con il decreto sostegni bis (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governo ha posto la fiducia sul decreto sostegni bis presentato e discusso alla Camera. Adesso si attende il passaggio in Senato entro il 24 luglio. Fra le novità che riguardano la scuola c'è la riserva di posti pari al 30% ai prossimi concorsi ordinari riservati agli insegnanti Precari con tre anni di servizio.

Ultime Notizie dalla rete : Precari con I forestali chiedono la stabilizzazione: 'Parlamento è sordo' ... il Ddl "punta al superamento del precariato in Sicilia attraverso la trasformazione dei precari in lavoratori a tempo indeterminato". Ancora: "Abbiamo parlato con il presidente della commissione ...

Scuola, in arrivo sette nuovi concorsi e assunzioni nel dl Sostegni bis ... si prevede una prova disciplinare e, per chi la supera, un percorso con prova finale e assunzione a tempo indeterminato dal 2022/'23. La prova darà il posto a 18.500 precari di prima fascia (già ...

Denuncia situazione precari della scuola con stipendi bloccati. Lettera Orizzonte Scuola Decreto Sostegni bis, via libera dalla Camera. Dai concorsi alle assunzioni, cosa cambia per la scuola [con VIDEO GUIDA] Secondo alcune stime si tratta di circa 10 mila docenti. Il bando prevede che possano partecipare precari con un certo numero di anni di servizio, che vi sia un percorso di formazione e una prova ...

