Precari con 3 anni di servizio: riserva del 30% di posti per i prossimi concorsi docenti. Le novità con il decreto sostegni bis [VIDEO GUIDA] (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governo ha posto la fiducia sul decreto sostegni bis presentato e discusso alla Camera. Adesso si attende il passaggio in Senato entro il 24 luglio. Fra le novità che riguardano la scuola c'è la riserva di posti pari al 30% ai prossimi concorsi ordinari riservati agli insegnanti Precari con tre anni di servizio. L'articolo Precari con 3 anni di servizio: riserva del 30% di posti per i prossimi ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governo ha posto la fiducia sulbis presentato e discusso alla Camera. Adesso si attende il passaggio in Senato entro il 24 luglio. Fra leche riguardano la scuola c'è ladipari al 30% aiordinariti agli insegnanticon tredi. L'articolocon 3didel 30% diper i...

