Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri Precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane. calendario ATALANTA 16 luglio Orario da definire, Atalanta-Albino Gandino 18 luglio Orario da definire, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 23 luglio Orario da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Orario da definire, Atalanta-Albino Gandino 18 luglio Orario da definire, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 23 luglio Orario da ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Nuovo appuntamento nel nostro precampionato: il 7 agosto giocheremo in casa del Betis ?? - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: Il Rayo 2021-22 dà il via alla preparazione estiva. Lo fa senza Mario Suárez, positivo al Covid, e con tre canterani aggre… - corra_davide : Amichevoli #Sassuolo 2021: ecco tutte le partite dei neroverdi nel ritiro di Vipiteno-Racines… - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: Il Rayo 2021-22 dà il via alla preparazione estiva. Lo fa senza Mario Suárez, positivo al Covid, e con tre canterani aggre… - Rayo_Italia : Il Rayo 2021-22 dà il via alla preparazione estiva. Lo fa senza Mario Suárez, positivo al Covid, e con tre canteran… -