Pozzuoli, arrestato 21enne per tentato omicidio nei confronti dello zio

La sera del 25 giugno scorso il 21enne, per questioni connesse alla gestione delle piazze di spaccio nel quartiere di Monteruscello di Pozzuoli, ha esploso 6 colpi di pistola all'indirizzo dello zio, con l'intento di ucciderlo. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, a conclusione di una serrata attività investigativa,

