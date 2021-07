“Poteva essere campione ma ha detto no Mancini”. Chi è il calciatore autoescluso dagli Europei (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da domenica 11 luglio l’Italia è campione d’Europa. L’Italia ha tenuto in mano il gioco per gran parte del secondo tempo e grazie alla rete di Leonardo Bonucci è riuscita a rialzare la testa e a crederci. E alla fine i tanto temuti rigori hanno premiato l’Italia, con un Gigio Donnarumma monumentale, premiato dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, come miglior calciatore dell’Europeo. A soli 22 anni e 136 giorni è diventato il terzo più giovane portiere a disputare una finale tra Europei e Mondiali, dietro a José Ángel Iribar nel 1964 con la Spagna e Juan Botasso nel 1930 con l’Argentina. L’allenatore Roberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Da domenica 11 luglio l’Italia èd’Europa. L’Italia ha tenuto in mano il gioco per gran parte del secondo tempo e grazie alla rete di Leonardo Bonucci è riuscita a rialzare la testa e a crederci. E alla fine i tanto temuti rigori hanno premiato l’Italia, con un Gigio Donnarumma monumentale, premiato dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, come migliordell’Europeo. A soli 22 anni e 136 giorni è diventato il terzo più giovane portiere a disputare una finale trae Mondiali, dietro a José Ángel Iribar nel 1964 con la Spagna e Juan Botasso nel 1930 con l’Argentina. L’allenatore Roberto ...

Ultime Notizie dalla rete : Poteva essere Dalla solitudine all'umiliazione: il sì alla riforma Cartabia non può essere confermato in Aula ... le affermazioni della ministra Cartabia confrontate con i fatti Quello che non si poteva e non si ... come ha fatto Alessandro Di Battista con la semplice constatazione che 'non è Draghi ad essere ...

Roma, ruba la bandiera al figlio: lui insegue il ladro e gli spezza una gamba Un episodio a dir poco assurdo, e che poteva avere ulteriori e gravi conseguenze , si è verificato nella serata di domenica scorsa a ... Dopo essere stato derubato della bandiera il bimbo piangeva a ...

