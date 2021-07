Potenza, nel Pollino sequestrato impianto per conglomerati (Di mercoledì 14 luglio 2021) Potenza - In esecuzione di un provvedimento disposto dal gip di Tribunale di Lagonegro (Potenza), a Chiaromonte (Potenza), il reparto del Pollino del Raggruppamento Carabinieri Parchi ha posto sotto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021)- In esecuzione di un provvedimento disposto dal gip di Tribunale di Lagonegro (), a Chiaromonte (), il reparto deldel Raggruppamento Carabinieri Parchi ha posto sotto ...

Potenza, nel Pollino sequestrato impianto per conglomerati

Potenza - In esecuzione di un provvedimento disposto dal gip di Tribunale di Lagonegro (Potenza), a Chiaromonte (Potenza), il reparto del Pollino del Raggruppamento Carabinieri Parchi ha posto sotto sequestro un impianto di conglomerati bituminosi e due impianti di betonaggio, in un'area ...

