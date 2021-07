Poste Italiane acquisisce il 40% di ECRA da Intesa Sanpaolo Investimento di 2 | 5 miliardi

Advertising

Andreacocco87 : RT @VitoLops: Notizia di rilievo nel mondo del risparmio gestito: Poste Italiane acquisisce il 40% Eurizon Capital Real Asset Sgr - paoliblu : RT @VitoLops: Notizia di rilievo nel mondo del risparmio gestito: Poste Italiane acquisisce il 40% Eurizon Capital Real Asset Sgr - InvestingItalia : Poste Italiane acquisisce 40% Eurizon Capital Real Asset Sgr - - deeplyfree3 : RT @VitoLops: Notizia di rilievo nel mondo del risparmio gestito: Poste Italiane acquisisce il 40% Eurizon Capital Real Asset Sgr -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane

Corriere della Sera

...della pensione in anticipo è disposto soltanto in favore di coloro che hanno scelto di ricevere l'assegno pensionistico in contanti tramite il ritiro presso lo sportellò di. Dunque, ..., attraverso le sue controllateVita e BancoPosta Fondi SGR, ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per l'acquisizione del 40% del capitale sociale di Eurizon Capital Real ...(Teleborsa) – Poste Italiane, attraverso le sue controllate Poste Vita e BancoPosta Fondi SGR, ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisizione del 40% del capitale sociale di Eurizon ..."La società ha dato vita ad un polo di competenza distintiva negli investimenti in economia reale (infrastrutture, finanziamenti e investimenti nel capitale delle aziende, ecc.). Con l'ingresso di ...