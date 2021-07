Pomezia: il tour della ‘Carovana della Prevenzione’ per il tumore al seno arriva in città. Ecco tutte le info (Di mercoledì 14 luglio 2021) La città metropolitana di Roma Capitale e la Susan G. Komen Italia annunciano la nuova tappa del tour della Carovana della Prevenzione che, grazie all’ausilio della nuova Unità Mobile di prevenzione senologica inaugurata lo scorso dicembre, consentirà l’offerta di esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno. L’Unità Mobile della Carovana della Prevenzione è allestita con strumenti tecnologici di ultima generazione e con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lametropolitana di Roma Capitale e la Susan G. Komen Italia annunciano la nuova tappa delCarovanaPrevenzione che, grazie all’ausilionuova Unità Mobile di prevenzionelogica inaugurata lo scorso dicembre, consentirà l’offerta di esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del. L’Unità MobileCarovanaPrevenzione è allestita con strumenti tecnologici di ultima generazione e con ...

Advertising

AnnaMar74773335 : RT @CorriereCitta: Pomezia: il tour della ‘Carovana della Prevenzione’ per il tumore al seno arriva in città. Ecco tutte le info https://t.… - CorriereCitta : Pomezia: il tour della ‘Carovana della Prevenzione’ per il tumore al seno arriva in città. Ecco tutte le info -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia tour Oggi il DJ Claudio D'Antonio avrebbe compiuto 43 anni: una lapide sul luogo dell'incidente per ricordarlo Claudio lascia così un vuoto incolmabile in tutta la comunità pontina che lo circondava, gli verranno da subito intitolate le successive tappe del " Life'n 'Dance Safe Tour e La notte disco della ...

Non c'è sanità senza sicurezza ... l'olimpionico britannico più decorato, e il tre volte campione del Tour de France Chris Froome) ... E ad hacker cinesi vengono attribuiti anche gli attacchi cyber al centro IRBM di Pomezia che, come è ...

Pomezia: il tour della ‘Carovana della Prevenzione’ per il tumore al seno arriva in città. Ecc... Il Corriere della Città Apparat, il tour fa tappa a Roma Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.

Claudio lascia così un vuoto incolmabile in tutta la comunità pontina che lo circondava, gli verranno da subito intitolate le successive tappe del " Life'n 'Dance Safee La notte disco della ...... l'olimpionico britannico più decorato, e il tre volte campione delde France Chris Froome) ... E ad hacker cinesi vengono attribuiti anche gli attacchi cyber al centro IRBM diche, come è ...Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.