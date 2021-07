Polonia: verso infrazione Ue per regioni Lgbti - free (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salvo imprevisti dell'ultimo momento, la Commissione europea giovedì aprirà una procedura d'infrazione per la Polonia, per le regioni Lgbti - free, in base al principio di "mancata sincera ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salvo imprevisti dell'ultimo momento, la Commissione europea giovedì aprirà una procedura d'per la, per le, in base al principio di "mancata sincera ...

Ultime Notizie dalla rete : Polonia verso Polonia: verso infrazione Ue per regioni Lgbti - free Salvo imprevisti dell'ultimo momento, la Commissione europea giovedì aprirà una procedura d'infrazione per la Polonia, per le regioni Lgbti - free, in base al principio di "mancata sincera collaborazione". Secondo quanto apprende l'ANSA, il governo di Mateusz Morawiecki non ha infatti collaborato con la ...

Bielorussia: ministro Esteri polacco, possibili sanzioni a Minsk per attacco a frontiera Ue "Ci sono rapporti per i quali il regime di Minsk sta inviando migranti anche verso il confine con la Polonia. Richiamiamo le autorità bielorusse a rispettare i loro obblighi internazionali", ha ...

Bielorussia: ministro Esteri polacco, possibili sanzioni a Minsk per attacco a frontiera Ue La Polonia sostiene la necessità di nuove sanzioni europee contro la Bielorussia in relazione al flusso di migranti verso la Lituania.

