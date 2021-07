Pogacar vince in maglia gialla la 17^ tappa del Tour (Di mercoledì 14 luglio 2021) COL DU PORTET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lo sloveno Tadej Pogacar vince la diciassettesima tappa del Tour de France 2021, la Muret- Saint-Lary-Soulan Col du Portet di 178.4 chilometri. Nella giornata della festa nazionale francese, la frazione è stata caratterizzata dai tre durissimi GPM consecutivi dopo 113 km pianeggianti che hanno condotto al traguardo volante di Bagneres-de-Luchon (tagliato per primo da Van Poppel). La maglia gialla della UAE Team Emirates mette il proprio marchio in una tappa spettacolare, aggiudicandosi la volata a 2215 metri d'altezza precedendo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) COL DU PORTET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lo sloveno Tadejla diciassettesimadelde France 2021, la Muret- Saint-Lary-Soulan Col du Portet di 178.4 chilometri. Nella giornata della festa nazionale francese, la frazione è stata caratterizzata dai tre durissimi GPM consecutivi dopo 113 km pianeggianti che hanno condotto al traguardo volante di Bagneres-de-Luchon (tagliato per primo da Van Poppel). Ladella UAE Team Emirates mette il proprio marchio in unaspettacolare, aggiudicandosi la volata a 2215 metri d'altezza precedendo il ...

