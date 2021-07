Plumcake allo yogurt | ecco la ricetta facile e veloce

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La colazione fresca e genuina in soli 5 minuti con ilSemplice, genuino, goloso e dalle infinite varianti ilè il dolce da colazione per eccellenza. Pochi ingredienti e solo 5 minuti per un dolce dalla consistenza morbida, che resta soffice fino ad una settimana. Oggi vi propongo la mia versione light, senza burro, al cocco. Accompagnato da un bicchiere di latte di cocco, questoè la colazione ideale in questa caldissime giornate estive e, perchè no? Anche un’ottima merenda da portare in ...