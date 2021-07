PlayStation Network, emergenza account violati: Sony consiglia l'autenticazione a due fattori (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sony sta esortando gli utenti del suo servizio PSN a utilizzare la verifica in due passaggi dopo aver ricevuto segnalazioni da parte degli utenti di violazione dell'account. Diversi utenti hanno inviato richieste tramite l'account Twitter ufficiale giapponese del supporto PlayStation. A causa dell'elevato volume di richieste, la società sta ora esortando gli utenti a prendere tutte le precauzioni per proteggere i propri account in futuro. In precedenza, Sony aveva già pubblicato un video tutorial che mostra come impostare l'autenticazione a due fattori per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021)sta esortando gli utenti del suo servizio PSN a utilizzare la verifica in due passaggi dopo aver ricevuto segnalazioni da parte degli utenti di violazione dell'. Diversi utenti hanno inviato richieste tramite l'Twitter ufficiale giapponese del supporto. A causa dell'elevato volume di richieste, la società sta ora esortando gli utenti a prendere tutte le precauzioni per proteggere i propriin futuro. In precedenza,aveva già pubblicato un video tutorial che mostra come impostare l'a dueper ...

Advertising

Eurogamer_it : #Sony consiglia l'autenticazione a due fattori per gli account #PlayStationNetwork. - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che Playstation Network sta avendo problemi da 3:33 PM CEST.… - WorldPc_ : Call of Duty Vanguard: la alpha PS5 e PS4 arriva sul database di PlayStation Store: Call of Duty Vanguard si avvici… - svarioken : ?? Offerte su PSN: Il Pianeta degli Sconti. ?? Card Playstation Network da 75€ a 62,99€. • -