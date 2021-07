Plastica, Greenpeace denuncia l’Italia: ritardo sull’applicazione della direttiva europea e nuova legge favorevole al monouso (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mentre l’Unione europea vieta l’utilizzo di qualsiasi monouso, l’Italia si gira dall’altra parte e guarda miope alla Plastica biodegradabile come comodo sostituto di quella tradizionale. Per questo, Greenpeace – insieme a altre Ong quali ClientEarth, Ecos e Rethinking Plastic – denuncia l’Italia in merito alla legge che recepisce la direttiva europea sulla Plastica monouso. Abbiamo denunciato l’Italia alle autorità europee: mentre l’Europa segue la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mentre l’Unionevieta l’utilizzo di qualsiasisi gira dall’altra parte e guarda miope allabiodegradabile come comodo sostituto di quella tradizionale. Per questo,– insieme a altre Ong quali ClientEarth, Ecos e Rethinking Plastic –in merito allache recepisce lasulla. Abbiamotoalle autorità europee: mentre l’Europa segue la ...

