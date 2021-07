Pista ciclabile a Monte Mario sopra reperti dell’antica Roma (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lega, “La furia green dei grillini sembra non si fermi neppure davanti ai resti dell’antica Roma. In XIV Municipio, infatti, dai lavori per la Pista ciclabile Monte Mario sono saltati fuori dei reperti di antiche mura, che probabilmente delimitavano un edificio termale (nella foto)”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti Romani della Lega Salvini. “L’area in antichità era zona con forte presenza di ville patrizie, ed è dunque assai probabile che i resti emersi appartengano a una di queste costruzioni che vanno ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lega, “La furia green dei grillini sembra non si fermi neppure davanti ai resti. In XIV Municipio, infatti, dai lavori per lasono saltati fuori deidi antiche mura, che probabilmente delimitavano un edificio termale (nella foto)”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigentini della Lega Salvini. “L’area in antichità era zona con forte presenza di ville patrizie, ed è dunque assai probabile che i resti emersi appartengano a una di queste costruzioni che vanno ...

