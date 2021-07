Pillole velenose su Temptation Island | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 3 | “Il pouf ringrazia”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Io sono commossa, Ste se n’è andato, e non ha menato il!!!! Lui e Claudia tra un mese si sposano, si prospetta un nuovo matrimonio felice lei a inizio programma ha detto di non sapere se è ancora innamorata, di non essere sicura di volerlo ancora sposare, di non essere certa di volere figli da lui e dulcis in fundo, anche il sesso tra loro non andava bene. Ripeto questi tra un mese si sposano… comunque ieri sera al falò lei ha cambiato idea e ha capito di amarlo e sono usciti insieme.. Io mi immagino il dispiacere degli invitati che già speravano di essere che so, in spiaggia il 7 agosto e non a sudare ad un matrimonio… sposarsi ad agosto è proprio cattiveria!!! ...