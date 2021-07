Piazza Armerina zona rossa, la rabbia del ristorante Al Fogher (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una scelta assurda e ingiustificata. Per il ristorante Al Fogher la decisione del presidente Musumeci di far diventare zona rossa Piazza Armerina a partire da oggi e sino al 21 luglio è inaccettabile e lo è di più la decisione di rendere aperta solo Villa Romana del Casale: in pratica, OK per le visite guidate, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una scelta assurda e ingiustificata. Per ilAlla decisione del presidente Musumeci di far diventarea partire da oggi e sino al 21 luglio è inaccettabile e lo è di più la decisione di rendere aperta solo Villa Romana del Casale: in pratica, OK per le visite guidate, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

