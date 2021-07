Piano casa della Puglia: Draghi ritira il ricorso alla Corte costituzionale Le conseguenze (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governo ha ritirato il ricorso alla Corte costituzionale avverso il Piano casa della Regione Puglia. Ne dà notizia il consigliere regionale Amati. All’atto pratico, tutte le istanze presentate fino al 23 marzo scorso non subiscono alcuna ripercussione. Per quelle presentate dal 24 marzo riguardo ad interventi in area a vincolo, sono condizionate dalla pianificazione locale. L'articolo Piano casa della Puglia: ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il governo hato ilavverso ilRegione. Ne dà notizia il consigliere regionale Amati. All’atto pratico, tutte le istanze presentate fino al 23 marzo scorso non subiscono alcuna ripercussione. Per quelle presentate dal 24 marzo riguardo ad interventi in area a vincolo, sono condizionate dpianificazione locale. L'articolo: ...

