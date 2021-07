Pessina a cuore aperto: “Il più bel capitolo della mia vita, spero di aver reso fiera la mia famiglia” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Caro Diario, siamo campioni d’Europa”: Matteo Pessina chiude così la sua personalissima rubrica tenuta sulla propria pagina Facebook, che tanto ha appassionato tifosi e compagni di squadra. E leggendo le sue parole ci sembra ancora di vederlo gridare di gioia sotto la curva italiana di Wembley, mentre alza al cielo un trofeo che mancava all’Italia dal 1968. Ad Euro 2020 lui non doveva nemmeno esserci, ma il fato ha deciso che l’esclusione iniziale dalla lista del ct Roberto Mancini non fosse definitiva: l’infortunio di Sensi prima, quello di Pellegrini poi, ed ecco che il centrocampista dell’Atalanta è tornato (meritatamente) nella squadra Azzurra. Dopo essere stato ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Caro Diario, siamo campioni d’Europa”: Matteochiude così la sua personalissima rubrica tenuta sulla propria pagina Facebook, che tanto ha appassionato tifosi e compagni di squadra. E leggendo le sue parole ci sembra ancora di vederlo gridare di gioia sotto la curva italiana di Wembley, mentre alza al cielo un trofeo che mancava all’Italia dal 1968. Ad Euro 2020 lui non doveva nemmeno esserci, ma il fato ha deciso che l’esclusione iniziale dalla lista del ct Roberto Mancini non fosse definitiva: l’infortunio di Sensi prima, quello di Pellegrini poi, ed ecco che il centrocampista dell’Atalanta è tornato (meritatamente) nella squadra Azzurra. Dopo essere stato ...

Advertising

FBiasin : L'inutile quesito del martedì: puoi scegliere un azzurro da portare nella tua squadra del cuore (e quindi non valg… - Floraibrahimi2 : RT @iismarikaa: 'GRAZIE AL MIO COMPAGNO DI PING PONG LOCA' MATTEO PESSINA E MANUEL LOCATELLI MI STRAPPO IL CUORE PER VOIIII #azzurri https:… - francesca279603 : RT @iismarikaa: 'GRAZIE AL MIO COMPAGNO DI PING PONG LOCA' MATTEO PESSINA E MANUEL LOCATELLI MI STRAPPO IL CUORE PER VOIIII #azzurri https:… - AG9161 : RT @dreaminhogvarts: “Alle 5 del mattino il Berna ci ha fatto trovare dei bei vassoi di cornetti alla crema. Così siamo andati a letto con… - Silviax39221206 : RT @dreaminhogvarts: “Alle 5 del mattino il Berna ci ha fatto trovare dei bei vassoi di cornetti alla crema. Così siamo andati a letto con… -