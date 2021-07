Peschiera Borromeo | incidente sul lavoro | muore autista 68enne schiacciato sotto il pianale del suo carroattrezzi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Per la vittima originaria di Paullo non c’è stato niente da fare, i soccorritori hanno potuto constatare solo il decesso

Advertising

repubblica : Peschiera Borromeo, muore a 68 anni schiacciato in un'officina che ripara camion - foggylady : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro nel Milanese: morto 68enne - 1956lia : Incidente sul lavoro nel Milanese: morto 68enne | Sky TG24 - marisavillani : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro nel Milanese: morto 68enne - QbanKendy : RT @Corriere: Peschiera Borromeo, incidente sul lavoro: morto meccanico 68enne -

Ultime Notizie dalla rete : Peschiera Borromeo

La Repubblica

Un uomo di 68 anni residente nel Sud Milano è morto schiacciato tra il pianale del suo carro attrezzi e un furgone che stava ritirando da un'officina di, in frazione Bellaria, dopo una riparazione. L'infortunio si è verificato davanti ai cancelli dell'autofficina. Nel caricare il mezzo, il conducente del carro attrezzi è rimasto ..., 14 luglio 2021 - Intorno alle ore 14.10 di oggi, in una officina sita nella strada comunale della Bellaria, un meccanico di 68 anni, mentre scariva un furgone da un carroattrezzi, ...Per la vittima originaria di Paullo non c’è stato niente da fare, i soccorritori hanno potuto constatare solo il decesso ...MILANO – Un uomo di 68 anni è rimasto schiacciato tra il suo carro attrezzi e il furgone che stava trasportando, ritirato da un’officina e, purtroppo, non ha avuto scampo. La tragedia è avvenuta qualc ...