Peschiera Borromeo, incidente in autofficina: muore schiacciato dal furgone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Peschiera Borromeo (Milano) - E' morto mentre stava scaricando un furgone dal carroattrezzi . La vittima è un uomo di 68 anni che stava operando in un'autofficina a Peschiera Borromeo. Il dramma è ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021)(Milano) - E' morto mentre stava scaricando undal carroattrezzi . La vittima è un uomo di 68 anni che stava operando in un'. Il dramma è ...

