Pescara, 9 positivi sul volo di ritorno da Malta: tutti i passeggeri in quarantena. In isolamento anche chi ha il Green pass (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 9 i passeggeri risultati positivi al Covid nel volo di ritorno da Malta che aveva a bordo 70 persone sbarcate all'Aeroporto internazionale d'Abruzzo. Per precauzione, la... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 9 irisultatial Covid neldidache aveva a bordo 70 persone sbarcate all'Aeroporto internazionale d'Abruzzo. Per precauzione, la...

