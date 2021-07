Pesca abusiva di datteri di mare | associazione Marevivo si costituisce parte civile

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Saremo vigili e presenti perché ilrappresenta un bene comune che va tutelato e preservato in quanto fonte di vita e non reso oggetto di interessi esclusivamente privati e per giunta illeciti“: così l’ambientalistavivo annuncia che si costituirànel processo al Tribunale di Napoli contro i ventuno imputati dia delinquere finalizzata all’estrazione deidi. Il dibattimento comincerà il 24 settembre e dovrà accertare le responsabilità per i danni irreparabili ...

Giulio Vanacore, ha ritenuto lampanti le prove raccolte nell'ambito della complessa e brillante indagine volta alla repressione del gravissimo danno ambientale arrecato dalladei ...Marevivo : importante il lavoro portato avanti dalla Procura di Napoli nel processo contro ladei datteri, una minaccia per la biodiversità dei nostri mari. La specie marina è protetta da diverse convenzioni internazionali e direttive comunitarie, anche a livello nazionale. Il ...Il dibattimento comincerà il 24 settembre e dovrà accertare le responsabilità per i danni irreparabili arrecati a diverse scogliere del golfo di Napoli tra cui i Faraglioni di Capri."Saremo vigili e presenti perché il mare rappresenta un bene comune che va tutelato e preservato in quanto fonte di vita e non reso oggetto di interessi esclusivamente privati e per giunta illeciti": ...