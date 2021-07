“Persona 6 deve superare Persona 5”: Atlus cerca personale! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Managing Director presso Atlus Naoto Hiraoka ha affermato che l’azienda ha intenzione di creare qualcosa di ancora più grande con Persona 6, ed è alla ricerca di Personale Il venticinquesimo anniversario della serie di Persona si sta avvicinando e Atlus vuole festeggiarlo alla grande, a partire da settembre di quest’anno fino all’autunno del 2022, con tanti annunci di varia importanza. L’azienda ha infatti promesso molte novità, con qualche indizio già presente sul sito ufficiale del franchise che indica il dito verso un probabile ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Managing Director pressoNaoto Hiraoka ha affermato che l’azienda ha intenzione di creare qualcosa di ancora più grande con6, ed è alla ridile Il venticinquesimo anniversario della serie disi sta avvicinando evuole festeggiarlo alla grande, a partire da settembre di quest’anno fino all’autunno del 2022, con tanti annunci di varia importanza. L’azienda ha infatti promesso molte novità, con qualche indizio già presente sul sito ufficiale del franchise che indica il dito verso un probabile ...

Advertising

tuttoteKit : 'Persona 6 deve superare Persona 5': #Atlus cerca personale! #Persona6 #tuttotek - HakulinenMaria : RT @giuliaselvaggi2: Cosa si è deciso oggi in Consiglio dei Ministri? Che lo Stato deve garantire processi rapidi, che una persona non può… - GamingToday4 : Persona 6 deve superare Persona 5, per questo Atlus si espande - claudiagen : RT @nonexpedit: Quindi un giovane deve rischiare di ammalarsi (o anche di morire) di vaccino perché una persona immunodepressa rischia di a… - potatoestom : Ma il Codancons, non ha un cazzo da fare che deve rompere le palle a delle persone che non fanno nulla? Io sto con… -