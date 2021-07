Persona 6 confermato: Atlus punta a superare il precedente capitolo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri, Atlus ha rivelato un sito Web di Persona aggiornato che suggerisce molti progetti relativi al franchise. Sembra che uno di questi sia un Persona 6 ora confermato, un titolo che per l'azienda dovrà superare quanto fatto con il gioco precedente, Persona 5. La conferma di Persona 6 arriva grazie a una pagina di reclutamento ufficiale utilizzata da Atlus Japan. Il sito include interviste con una varietà di dipendenti Atlus che forniscono un'idea sulla cultura dell'azienda e sui prossimi progetti. E proprio durante queste ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ieri,ha rivelato un sito Web diaggiornato che suggerisce molti progetti relativi al franchise. Sembra che uno di questi sia un6 ora, un titolo che per l'azienda dovràquanto fatto con il gioco5. La conferma di6 arriva grazie a una pagina di reclutamento ufficiale utilizzata daJapan. Il sito include interviste con una varietà di dipendentiche forniscono un'idea sulla cultura dell'azienda e sui prossimi progetti. E proprio durante queste ...

Advertising

fladig : Il pull factor non esiste, lo diciamo da anni, i dati lo hanno sempre confermato. Eccone degli altri. Da notare an… - venxris : Chiesa è al Twiga al Forte dei Marmi, stavo provando ad entrare poco fa ma bisogna per forza aver prenotato un tavo… - GiuseppeRiefol4 : @MilanNewsit Si è confermato un essere senza palle. Parole non sue. Falso ed indisponente. NON CI PRENDI PER IL C..… - redblack1980 : @FGer28 @Noninfluente @Gnafaccio2 Ogni persona indicata come malata di covid all'Asl entrano 2000 euro a persona. M… - SofffJB : @louisdxylight la sorella della sua ex ha detto che lui l’ha tradita e abusata per tutto il tempo in cui sono stati… -