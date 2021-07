Perché mi è piaciuto vedere l’Inghilterra perdere gli Europei

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’arroganza del, unita al rifiuto di elaborare la sua storia coloniale, ha provocato in tutto il mondo una sorta di compiacimento per la sua sconfitta. Leggi

overdosediamore : @solounamortale spero che ti sia piaciuto perché le penso davvero - tenswidow : RT @IandofIantsov: wandavision (quella che ho trovato più originale e quindi più interessante) tfatws (era quella che mi convinceva di meno… - Elisa34012803 : RT @leonemaschio: Bella gente giorno buono leggendo questo link è piaciuto perché rispecchia la realtà @liliaragnar @Eclissi18 @Elisa34012… - Elan54790845 : RT @leonemaschio: Bella gente giorno buono leggendo questo link è piaciuto perché rispecchia la realtà @liliaragnar @Eclissi18 @Elisa34012… - CarrieMadder : RT @camiddlestonn: #Loki spoiler • • • parlando di cose serie, ma sono l’unica a cui è piaciuto? No perché mi ha fatto volare il suo person… -

Una terribile sconfitta della nazionale inglese in seguito a una campagna d'eccessiva esaltazione è ormai un classico nelle competizioni calcistiche internazionali. In questo senso la finale di Euro ...È stata la scelta giusta,questo posto mi ètantissimo e spero di continuare a lungo a giocare e a vivere a San Marino". Intanto Adami fissa il suo obiettivo a tinte gialloblù: "So ...