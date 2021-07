Perché la transizione europea sulla mobilità annunciata oggi è un azzardo (Di mercoledì 14 luglio 2021) La tentazione è quella di non prendere troppo sul serio le transizioni annunciate e programmate un po’ pomposamente e su periodi molto lunghi. Però è vero anche che quelle della Commissione europea sul futuro dell’automobile e della mobilità in generale sono affermazioni molto impegnative. La prima, qui presentata da Ursula Von der Leyen è da dimostrare, la seconda è più un appello e una speranza che un programma di politica industriale. Attenzione al destino di una filiera produttiva, quella della motorizzazione a benzina, a gasolio e gas (quest’ultimo resta il carburante con minore impatto ambientale se vengono considerati tutti gli effetti, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) La tentazione è quella di non prendere troppo sul serio le transizioni annunciate e programmate un po’ pomposamente e su periodi molto lunghi. Però è vero anche che quelle della Commissionesul futuro dell’automobile e dellain generale sono affermazioni molto impegnative. La prima, qui presentata da Ursula Von der Leyen è da dimostrare, la seconda è più un appello e una speranza che un programma di politica industriale. Attenzione al destino di una filiera produttiva, quella della motorizzazione a benzina, a gasolio e gas (quest’ultimo resta il carburante con minore impatto ambientale se vengono considerati tutti gli effetti, ...

Advertising

alidinuvole : RT @SimoneAlliva: Nugnes (Misto): 'Cosa vuol dire non aver concluso il percorso di transizione? C'è un mondo di gente ai margini non ammess… - Nena_Nina_Schi : RT @SimoneAlliva: Nugnes (Misto): 'Cosa vuol dire non aver concluso il percorso di transizione? C'è un mondo di gente ai margini non ammess… - ABlackSwan9 : RT @SimoneAlliva: Nugnes (Misto): 'Cosa vuol dire non aver concluso il percorso di transizione? C'è un mondo di gente ai margini non ammess… - LavoroNewsfeed : RT @PensionieLavoro: #COVID19 non ha spento i riflettori sul #climatechange, rimarcando anzi l'importanza di una transizione rapida verso… - PensionieLavoro : #COVID19 non ha spento i riflettori sul #climatechange, rimarcando anzi l'importanza di una transizione rapida vers… -