Perché i politici non fanno selfie mentre si vaccinano

Stanno girando da qualche ora gli screenshot del 2018 di alcuni post di Giorgia Meloni sui vaccini che, confrontati con le sue dichiarazioni recenti sempre sui vaccini, fanno molto sorridere. Nel 2018 diceva ad esempio che "i vaccini sono una delle conquiste più importanti e non bisogna diffondere notizie false o alimentare paure". "Lasciamo stabilire a chi ha competenze quali siano i vaccini necessari e OBBLIGATORI". Oggi, dopo i suoi noti master in virologia e immunologia, twitta: "Il Governo si dia una calmata, non siamo un regime totalitario. La nostra Costituzione non contempla l'obbligo vaccinale!". Per la cronaca, i vecchi tweet erano stati eliminati dalla sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché politici 'C'è un filo unico che collega i delitti di Reina, Mattarella e La Torre': ecco le verbale inedito di Giovanni Falcone all'Antimafia Un dettaglio non secondario: ancora oggi i killer del fratello del presidente della Repubblica sono ignoti 'Un filo unico collega i delitti politici' - Ma perché Mattarella doveva morire? Falcone ...

Green pass, l'Italia come Macron (ma all'italiana) ...dell'estensione del Green pass in Italia è comunque complicata per problemi sia politici sia ... Per questo il governo prende tempo, perché le parti in campo da mettere d'accordo sono molte. Il tema del ...

Diritti civili, perché è giusto tifare per la legge Zan