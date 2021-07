Per l’inverno nuovo collegamento Ryanair Bergamo-Irlanda (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ryanair annuncia un nuovo servizio invernale che collegherà l’aeroporto di Knock (Irlanda) con Bergamo con 2 voli settimanali da novembre nell’ambito dell’operativo invernale di Ryanair. I passeggeri italiani possono scegliere tra ancora più destinazioni dallo scalo del Caravaggio, volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per festeggiare Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, per viaggi fino a Marzo 2022, da prenotare ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021)annuncia unservizio invernale che collegherà l’aeroporto di Knock () concon 2 voli settimanali da novembre nell’ambito dell’operativo invernale di. I passeggeri italiani possono scegliere tra ancora più destinazioni dallo scalo del Caravaggio, volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per festeggiareha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, per viaggi fino a Marzo 2022, da prenotare ...

