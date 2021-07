Per la Corte d'appello americana, 'Il divieto di vendere armi agli under 21 è incostituzionale' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il divieto di vendere armi ha chi ha meno di 21 anni è incostituzionale. Lo ha stabilito una Corte d'appello americana, sottolineando che la norma federale che fissa a 21 anni l'età per acquistare le ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildiha chi ha meno di 21 anni è. Lo ha stabilito unad', sottolineando che la norma federale che fissa a 21 anni l'età per acquistare le ...

Per la Corte d'appello americana, 'Il divieto di vendere armi agli under 21 è incostituzionale' Il divieto di vendere armi ha chi ha meno di 21 anni è incostituzionale. Lo ha stabilito una corte d'appello americana, sottolineando che la norma federale che fissa a 21 anni l'età per acquistare le armi viola il Secondo Emendamento. "Se si guarda con lenti storiche al testo e alla struttura ...

